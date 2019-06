Prvi pravi tropski dan: Danas mnogo sunca i vreline, kiša moguća samo na planinama

iKragujevac pre 1 sat

I danas sunčano i veoma toplo vreme.

Posle podne na jugu i jugozapadu očekuje se razvoj oblačnosti, a u brdsko-planinskim predelima i ređa pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od 12 do 18 stepeni, a maksimalna dnevna od 28 do 31. U Kragujevcu sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 12, maksimalna dnevna 30 stepeni. U Srbiji narednih dana sunčano i veoma toplo. U nedelju