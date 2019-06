Guteres podžava Rusiju po pitanju Krasnoščekova

RTS pre 1 sat

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Veršinjin kaže da generalni sekretar UN Antonio Guteres potpuno podržava poziciju Rusije kada je reč o incidentu gde je kosovska policija povredila ruskog diplomatu i pripadnika Unmika Mihaila Krasnoščekova.

"Razgovarao sam sa njim lično. Rekao je da potpuno podržava našu poziciju koja glasi da takve akcije nanose udarac prestižu Ujedinjenih nacija", rekao je Sergej Veršinjin za Tas na marginama Međunrodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. On je dodao da je to za Moskvu od posebnog značaja jer se radi o ruskom državljaninu, ali naglašava da je Krnasnoščekov i službenik UN. "To pitanje postavićemo na sednci Saveta bezbednosti UN 10. juna", dodao