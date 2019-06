Beograd: Uhapšen zbog pokušaja ubistva

RTV pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su A.R. (34) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopštio je danas MUP.

Sumnja se da je on sa još jednom osobom sinoć oko 21.30 časova u Ulici Vojislava Ilića u Beogradu zadao više udaraca 42. godišnjem muškarcu, koji je zadobio teške telesne povrede. Policijski službenici intenzivno rade na identifikaciji druge osobe koja je učestvovala u izvršenju ovog krivičnog dela. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.