Danas sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena

Blic pre 2 sata | Tanjug

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, u brdsko-planinskim predelima retka pojava pljuska sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 21, najviša dnevna od 29 do 33 stepena Celzijusa, saopštio je RHMZ. I u Beogradu sunčano i toplo uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 31 stepen Celzijusa.