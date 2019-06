Terzić: Ne možemo da imamo 14 igrača na terenu

B92 pre 2 sata | B92, Beta

Generalni dirketor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je da će predstojeći prelazni rok biti znatno mirniji nego prethodni.

Terzić je ocenio da su su crveno-beli zimus doveli ključne igrače. "Svi me pitaju koga ćemo da dovedemo, a ja svima kažem da ne možemo da imamo 14 igrača na terenu. Mi na svakoj poziciji imamo dvojicu, trojicu igrača. Neće biti mnogo promena. Možda u dve linije po jedan igrač i to je to", rekao je Terzić novinarima u Beogradu. Fudbaleri Zvezde okupili su se u nedeju u Beogradu na početku priprema za novu sezonu. "Što se tiče odlazaka tržište