Na početku nedelje jesen, na kraju pravo leto: Pred nama je sunčan i topao dan

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na istoku i jugoistoku i u brdsko-planinskim predelima prognozira se retka pojava pljuska sa grmljavinom.

Najniža temperatura od 13 do 21 stepen Celzijusa, najviša od 28 do 32 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Kragujevcu će sutra biti sunčano i toplo. Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura oko 17 stepeni, najviša oko 31. Izgledi vremena za Srbiju u narednih sedam dana, od 9. do 16. juna pokazuju da će ono biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35 stepeni Celzijusa. U poslepodnevnim