Nedelja osvanula sunčana i topla: Još jedan tropski dan pred nama, temperatura do 32 stepena

Kurir pre 1 sat

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na istoku i jugoistoku i u brdsko-planinskim predelima retka pojava pljuska sa grmjlavinom. Najniža tempratura od 13 do 21 C, najviša od 28 do 32 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu sunčano i toplo. Vetar slab, severozapadni. Najniza temperatura oko 19 C, najviša oko 30 C. Izgledi vremena