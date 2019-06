Nesreća u Sočiju! Sudarili se turistički autobusi: Među 26 povređenih ima i dece!

Kurir pre 2 sata

Najmanje 26 putnika povređeno je danas u sudaru dva turistička autobusa u Sočiju, a 23 ljudi je hospitalizovano, saopštilo je regionalno ministarstvo zdravlja u Krasnodaru.

Među povređenima je i troje dece koja su zadobila lakše povrede, kazao je gradonačelnik Sočija Anatoli Pahomov, prenosi Tass. In Sochi, the bus with tourists was in an accident. According to preliminary data, at least 15 people were injured https://t.co/yjWy9K0VW2 pic.twitter.com/Uy6pK0vtop — Дмитрий Хазов (@Dmitriy_Hazov) June 9, 2019 Nesreća se dogodila u okrugu Adler u Sočiju nakon što vozač jednog od autobusa nije poštovao prednost drugog.