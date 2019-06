Planovi Šarćevića: Obavezna srednja škola, jednosmenska nastava, da sve postane smisleno VIDEO

B92 pre 32 minuta | Tanjug, prva

Beograd -- Ministar prosvete Mladen Šarcević izjavio da se radi i ide u pravcu uvođenja obavezne srednje škole. Ali, za to je, kako kaće, potrebna i promena Ustava.

Prema Ustavu Srbije, osnovna škola je besplatna i obavezna, a srednja je besplatna, podsetio je Šarčević gostujući na TV Prva. On je pojasnio da je za obavezno srednjoškolsko obrazovanje potrebno da se naprave mreže učeničkih domova, da se organizuje prevoz i iskoriste zakoni koji su već doneti i dodao da se to ne radi preko noći ali da se već radi na tome na osnovu strategije do 2030. godine. Šarčević je istakao da će biti uveden sistem