Danas i narednih dana sunčano i vrlo toplo

Blic pre 11 minuta | Tanjug

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom do 32 stepena Celzijusa.

Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na istoku i jugoistoku i u brdsko-planinskim predelima retka pojava pljuska sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 19 C, najviša dnevna od 28 do 32 C, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod. I u Beogradu će biti sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 19 C, najviša dnevna oko 31 C.