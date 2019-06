U penziju sa 70 godina? Novi zakon mogao bi da bude uvod u produžavanje radnog veka

Blic pre 6 sati | Politika , Blic Biznis

Radni vek u Srbiji mogao bi biti produžen do navršenih 70 godina života, za one koji to žele, ako se usvoji inicijativa za izmenu Zakona o radu, piše danas "Politika". Кako se navodi, tu inicijativu prihvatili su eminentni stručnjaci na savetovanju o aktuelnim pitanjima savremenog zakonodavstva u Budvi. Zaposleni bi mogao da ostane u radnom odnosu još pet godina posle ispunjenja uslova za starosnu penziju ako to sam želi i ako postoji potreba