Sindikat Sloga protiv produženja radnog veka

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Sindikat "Sloga" danas je ocenio da je inicijativa za izmenu Zakona o radu po kojoj bi se mogao produžiti radni vek zaposlenog u Srbiji do navršenih 70 godina života, za one koji to žele po sopstvenom zahtevu, političkog, a ne ekonomskog karaktera.

"Zameramo što se i ovaj predlog radi u totalno zatvorenoj atmosferi, na seminarima u Crnoj Gori, bez kvalitetne rasprave i stručnog mišljenja široke javnosti u Srbiji gde će zakon biti primenjivan", navodi se u sapštenju tog sindikata. Inicijativa o izmeni Zakona o radu dali su nedavno stručnjaci na savetovanju u Budvi, a njihov je predlog da zaposleni ostane u radnom odnosu još pet godina posle ispunjenja uslova za starosnu penziju ako to sam