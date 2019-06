Dačić posle sednice SB UN: Priština planira da osvoji Trepču i da postavlja bombe na severu Kosova

Blic pre 2 sata | Tanjug

Sledeći cilj Prištine je "osvajanje Trepče", upozorio je u intervjuu za Glas Amerike šef srpske diplomatije Ivica Dačić.

Dačić je u razgovoru, koji je vođen sinoć posle sednice Saveta bezbednosti UN, rekao da bi jedan od ciljeva mogao da bude i podmetanje raznih eksplozivnih naprava šširom severa Kosova i Metohije. - Postoje takva saznanja i mi smo to podelili za zapadnim partnerima i oni sve to znaju. To je veliki izazov i zato sam upozorio KFOR, jer im je zadatak da šštite sve građane, bez obzira da li su Srbi ili Albanci, da spreče napad na sever Kosova.