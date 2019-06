Uhapšen Kragujevčanin: Tinejdžeru pretio nožem, hteo da mu otme novac pa ga udario

iKragujevac pre 3 sata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su dvadesetogodišnjeg A.J., zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju.

Kako se sumnja, A.J. je 8. juna, u kasnim večernjim satima, uz pretnju nožem, od šesnaestogodišnjeg mladića pokušao da otme novac, ali nakon što je on pružio otpor, osumnjičeni ga je udario po licu i udaljio se. A. J. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu