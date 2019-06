Mediji: Ako do sastanka u Parizu uopšte dođe, spreman scenario za Kosovo

B92 pre 1 sat | Tanjug

Beograd -- Na sastanku lidera regiona sa Angelom Merkel i Emanuelom Makronom u Parizu 1. jula mogao bi da bude formulisan okvir za rešenje kosovskog problema, piše "Blic".

Prema pisanju tog lista, konačan predlog trebalo da bude usaglašen do kraja godine. Ukoliko bi do takvog scenarija došlo, navodi "Blic", referendum o Kosovu mogao bi da bude održan zajedno sa redovnim parlamentarnim izborima na proleće naredne godine. Ovo je za "Blic" potvrdilo više izvora iz diplomatskih krugova, uz opasku da je takav scenario moguć samo do sastanka u Parizu uopšte dođe. Naime, kako se poslednjih nedelja spekuliše, Makron i