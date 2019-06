Tramp mahao papirom, fotografi slikali, uvećali i otkrili detalje VIDEO

B92 pre 1 sat

Vašington -- Američki predsednik Donald Tramp slučajno je otkrio detalje sporazuma o imigraciji sa Meksikom, kada je mahao papirom na kome su se nalazili detalji dogovora.

Prethodno, on je odbio da novinarima otkrije planove, navodeći da su tajni, prenosi BBC. Međutim, on je to otkrio mašući potpisanim dogovorom, što su slikali fotografi, uveličali i na taj način otkrili detalje sporazuma. U njemu se navodi plan da se Meksiko označi kao treća zemlja i da se Meksiko obavezao da će odmah preispitati svoje zakone kako bi mogao da postane treća zemlja. Plan, između ostalog, sadrži i delove regionalnog plana za azil