Uživajte i danas na suncu, jer uskoro ponovo kreću pljuskovi

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, vreme u Srbiji biće i danas pretežno sunčano i toplo, samo je na jugoistoku posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća retka pojava pljuskova sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 21 stepen Celzijusa, a najviša dnevna od 30 do 34. I u Kragujevcu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. U narednih sedam dana, prema prognozi RHZS, u Srbiji će biti sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Najtoplije će biti u četvrtak i petak. Početkom naredne sedmice naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom