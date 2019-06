Makron: Podržao bih Merkelovu ako hoće na čelo EK

Politika pre 41 minuta

PARIZ - Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da bi podržao nemačku kancelarku Angelu Merkel ako bi želela da postane predsednik Evropske komisije.

On je u intervjuu za švajcarsku televiziju RTS na pitanje da li bi podržao njenu kandidaturu rekao da ne može da govori umesto nje, prenosi Rojters. „Ali, ako bi to želela, podržao bih je. Naravno, prvo zato što mislim da nam je potreban neko snažan. Evropi trebaju nova i snažna lica, tako da nam trebaju ličnosti koje zapravo to otelotvoravaju”, rekao je Makron. On je dodao i da na čelnim funkcijama EU treba ravnopravno da budu zastupljeni