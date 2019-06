Hodžaj otkrio kada očekuje “obostrano priznanje”

Večernje novosti pre 42 minuta | Tanjug

Hodžaj tvrdi da dijalog nema mnogo veze sa onim što će Beograd dobiti i da kasna dostignuća jednog naroda nisu dostignuća

Zamenik premijera tzv. Kosova Enver Hodžaj izjavio je da bi sporazum sa Beogradom mogao da se postigne do proleća naredne godine. "Na osnovu sastanaka koje sam imao prethodnih nekoliko nedelja, da ne zalazim u detalje, očekujem da se dijalog Kosova i Srbija zaključi do kraja 2019. ili marta 2020. godine sporazumom o međusobnom priznanju", rekao je Hodžaj, prenosi Klan Kosova. On tvrdi da dijalog nema mnogo veze sa onim što će Beograd dobiti. "On