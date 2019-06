Vapaj: "Država mora da 'kupuje' narod da bi spasla selo"

B92 pre 38 minuta | Tanjug

Beograd -- Država mora da nađe pravi način da podstakne da se u Srbiji, posebno na selu, rađa više dece, rekao je pesnik i književnik Ljubivoje Ršumović.

On se obratio na konstitutivnoj sednici Nacionalnog tima za preporod sela Srbije i dodao da u tom kontekstu treba razmišljati o strateškoj ''proizvodnji'' naroda. Ršumović je naglasio da se mora naći načina da se u potrošačkom vremenu mladi ljudi 'pripitome', a to može samo novcem, jer novac i profit, kako je rekao, vladaju celim svetom, pa i našom stvarnošću. ''Država, grubo rečeno, mora 'kupovati' svoj narod, to ne može u inostranstvu, već u