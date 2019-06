Upozorenje RHMZ: Visok nivo UV zračenja u naredna tri dana

Radio 021 pre 2 sata | Tanjug

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je danas na visok nivo UV zračenja u celoj Srbiji u naredna tri dana, posebno u Sjenici, na Kopaoniku i na Zlatiboru.

Naredna tri dana mnogi gradovi i mesta u Srbiji označeni su crvenom bojom. Indeks UV zračenja danas je najviši u Sjenici i iznosi 10, dok je, između ostalog, u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Leskovcu, na Paliću, Zlatiboru i Kopaoniku - 9. Do kraja sedmice biće pretežno sunčano i toplo s maksimalnom temperaturom u petak od 33 do 36, a za dane vikenda do 34 stepena. Od ponedeljka promenljivo oblačno i sparno, povremeno s pljuskovima i grmljavinom, a