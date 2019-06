"Priština bi trebalo da se zabrine, tužilac tražio dokumente od Beograda"

B92 pre 28 minuta | Tanjug

Beograd -- Ministarka pravde Srbije izjavila da nije sigurna da će se Hašim Tači, Ramuš Haradinaj i Kadri Veselji, na početku biti na udaru Specijalnog tužilaštva za OVK.

"Da je postojala volja, to bi se već desilo", rekla je ministarka u intervjuu za današnje "Večernje novosti". Govoreći o inicijativi Prištine za formiranje suda koji će se baviti isključivo Srbima, Kuburović kaže da je to naprasna odluka doneta samo zarad predizbornih poena. Ističe da je osnivanje etničkog suda nešto nezabeleženo i ispod svakog civilizacijskog nivoa. To je, kaže, "iskrivljena politička tvorevina" koja nema nikakve veze sa pravom