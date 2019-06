Kari: Naša priča nije gotova

Beta pre 2 sata

Košarkaš Golden stejta Stef Kari rekao je da poraz u finalu NBA lige od Toronta ne znači i kraj sjajne generacije Voriorsa.

"Teško je izgubiti finale, ali naša priča nije još gotova. Sve što smo doživeli u poslednjih pet godina je sjajno, ali definitivno ne mislim da je gotovo", rekao je Kari.

Košarkaši Golden stejta nisu uspeli da treći put zaredom osvoje šampionski prsten, pošto su u finalu izgubili od Toronta ukupnim rezultatom 4:2.

Voriorsi su u šestoj utakmici finalne serije izgubili sa 114:110 u Orakl areni.

"Borili smo se do kraja, utakmica je bila na jednu loptu... Ali, vratićemo se. To nam je u DNK. Ne bih se kladio protiv nas sledeće sezone", rekao je Kari.

Da priča Voriorsa nije gotova misli i Drejmond Grin.

"Svi verovatno misle da je ovo naš kraj. Ali, to nije pametno razmišljanje. Izgubili smo ove godine, ali vratićemo se. Još nismo završili", rekao je Grin.

Golden stejt je tokom finalne serije doživeo mnogo pehova. Prvo se povredio Kevin Durent, a potom je ligamente kolena pokidao i Klej Tompson.

"Više od poraza me boli loš osećaj zbog povreda igrača. One su deo NBA, kao i svakog sporta i imaju veliku ulogu. To je tako, možemo sada da pričamo šta bi bilo da smo bili kompletni, ali nije više važno", rekao je trener Voriorsa Stiv Ker.

(Beta, 06.14.2019)