Danas sunčano i toplo, do 35 stepeni

Blic pre 15 minuta | Tanjug

U Srbiji će danas biti pretezno sunčano i toplo, sa temperaturom do 35 stepeni. Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se ponegde na istoku i jugu Srbije, saopštio je RHMZ. Duvaće slab vetar, promenljiv. Najniža temperatura biće od 15 do 23, a najviša od 33 do 35 stepeni Celzijusa. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura oko 23, a najviša oko 34 stepena