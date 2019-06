Da je postojala volja, liderima Prištine bi već bilo suđeno

RTV pre 1 sat | Tanjug, Večernje novosti

BEOGRAD - Ministarka pravde Nela Kuburović nije sigurna da će se vodeći političkih lideri Prištine u početku naći na udaru Specijalnog tužilaštva, poput Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja i Kadrija Veseljija.

"Da je postojala volja, to bi se već desilo", rekla je ministarka u intervjuu za Večernje novosti. Govoreći o inicijativi za formiranje suda koji će se baviti isključivo Srbima, Kuburović kaže da je to naprasna odluka doneta samo zarad predizbornih poena. Ističe da je osnivanje etničkog suda nešto nezabeleženo i ispod svakog civilizacijskog nivoa. To je, kaže, "iskrivljena politička tvorevina" koja nema nikakve veze sa pravom i pravdom. "Mislim