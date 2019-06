I sutra pretežno sunčano i toplo, do 34 stepena, uveče pljuskovi

Dnevnik pre 8 sati | Dnevnik.rs

BEOGRAD: U Srbiji se sutra očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, a posle podne, uveče i tokom noći uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskovi s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar slab i umeren, jugoistočni i istočni, uveče i tokom noći u skretanju na severni. Jutarnja temperatura od 15 do 22 stepena, najviša dnevna od 32 do 34. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, jugoistočni i istočni, uveče i tokom noći u skretanju na severni. Jutarnja temperatura oko 22, najviša dnevna oko 34 stepena. Tokom noći, uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada je moguć kratkotrajni pljusak s