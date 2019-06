Kosnet: Opština Dečani zanemaruje vladavinu prava

RTV pre 50 minuta | Tanjug

PRIŠTINA - Američki ambasador u Prištini Filip Kosnet kritikovao je juče lokalne vlasti u opštini Dečani, istakavši da oni nastavljaju da demonstriraju "zanemarivanje vladavine prava" radovima na putu u Dečanskoj klisuri.

"Vlasti u Dečanima nastavljaju, uz ohrabrenje političkih saveznika, da demonstriraju nepromišljeno zanemarivanje vladavine prava. Radovi na putu su završeni do ivice Specijalno zaštićene zone (SŽ) bez vidljivog obilaznog puta. Tranzitni putevi kroz SŽ su ilegalni", napisao je Kosnet na Tviteru. Uprkos tome što su u maju prošle godine obustavljeni radovi na asfaltiranju postojećeg puta u Dečanskoj klisuri koji vodi do planina te opštine kao i do