Pompeo: Nema greške da je Iran kriv, ne želimo rat, ali...

B92 pre 3 sata | Tanjug

Majk Pompeo nazvao je "nepogrešivom" tvrdnju da je Iran odgovoran za napade na tankere u Omanskom zalivu, ali je poručio da SAD ne žele u rat sa Teheranom.

Rojters prenosi da je Pompeo to izjavio u intervjuu koji je dao u emisiji "Foks njuz sandej". "Predsednik (SAD Donald) Tramp je učinio sve da izbegne rat. Mi ne želimo rat ", rekao je šef Stejt departmenta. On je ipak dodao da će Vašington garantovati slobodu plovidbe kroz pomorska područja od vitalne važnosti. "SAD će osigurati to tako što ćemo preduzeti sve neophodne, diplomatske i ostale akcije kako bismo to ostvarili", kazao je Pompeo.