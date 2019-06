Vučić na akademiji povodom Dana MUP-a: Šest meseci u Srbiji nije bilo mafijaških ubistava

Beta pre 31 minuta

BEOGRAD, 16. juna 2019. (Beta) - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da šest meseci u Beogradu i Srbiji nije bilo mafijaškog ubistva i dodao da i jedno mafijaško ubistvo jeste veliki problem.<p>Vučić je na svečanoj akademiji povodom Dana Ministrastva unutrašnjih poslova i Dana policije kazao da mafijaši treba da znaju da im Srbija nije "sigurna kuća".</p><p>"Zato hoćemo da stanemo za vrat toj mafijaškoj kugi", rekao je Vučić i dodao da će srpska policija da ih goni da nikada neće moći da joj pobegnu.</p><p>On je naveo da policija nikada neće da služi bilo kojoj vlasti, već da joj je posao da služi samo građanima Srbije.</p><p>Vučić je kazao da biti policajac znači staviti svoj život na raspolaganje društvu.</p><p>"Oduvek je, danas u Srbiji pogotovo, jedno od najvažnijih pitanja koje stoje pred društvom kako platiti i vratiti policajcu za sve što nam je dao. Posebno kada to društvo, kao što je neretko kod nas bio slučaj policiju, doživljava kao instrument kojom se čuva nečija vlast, a ne kao čuvara vrednosti našeg društva, našeg poretka", rekao je Vučić i dodao da je "neshvatanje poretka i vlasti dugo policiju bacala na marginu".</p><p>On je kazao da policajci obavljaju "jedan od najtežih poslova" i da je to posao za "ljude koji rizikuju sve".</p><p>Vučić je naveo da će policajci "da će uvek nekome biti krivi jer su sprečili nekoga da određene planove sprovedu u delo".</p><p>On je kazao da će i ove i sledeće godine ići na novo povećanje plata i da time država želi da pokaže da brine o policiji.</p><p>On je naveo da će država izgraditi 8.000 stanova za pripadnike službi bezbednosti.</p><p>"Ali vas molim da sa ponosom nosite svoju policijsku uniformu", zaključio je Vučić i dodao da se građani uvek "osećaju bezbednije i sigurnije kada vide policjaca jer im to znači sigurnost".</p><p>Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović naveo je da je policija u poslednjih 5 godina od maja 2014. zaplenila više od 19 tona različitih narkotika i da je to 75 odsto više nego u istom prethodnom periodu.

On je kazao da je broj krivičnih dela smanjen za 11 odsto i da je policija rešila više od slučajeva 10 ubistva starijih od jedne ili dve decenije.

"Svi ovi rezulati jasno govore da je zakon nađačao kriminal u Srbiji, da je red pobedio bezvlašće, da je sigurnost preuzela primat nad strahom i da je poštenje savladalo korupciju", rekao je Stefanović u Sava centru.

On je naveo da svi pripadnici MUP-a imaju nove uniforme, da je obnovljen vozni park, modernizovano 40 oklopnih vozila, kao i da pripadnici Žandarmerije i SAJ-a imaju nova borbena oklopna vozila "Lazar" i "Miloš".

Stefanović je rekao da je u poslednjih pet goduina zaposleno 2.850 novih policajca.

"Danas mogu ponosno da kažem da se kriminalci ne šetaju slobodno srpskim ulicama, jer znaju da policija odogovorno, posvećeno i predano radi svoj posao", ocenio je Stefanović.

Vučić je uručio zlatne medalje pripadnicima MUP-a koji su se posebno istakali u protekloj godini - Saši Barbuloviću za hrabrost, Goranu Jošiću za posvećenost službi, dok je Želimiru Mrdalju uručena zlatna medalja za zasluge.

Stefanović je srebrene medalje uručio Dejanu Paunoviću za hrabrost, Veri Delić za posvećenost službi i Slađani Petrović za zasluge.

Direktor policije Vladimir Rebić uručio je bronzane medalje Saši Vučkoviću za hrabrost, Goranu Sekuliću za posvećenost i Ivanu Barasu za zasluge.

(Beta, 06.16.2019)