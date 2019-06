RHMZ: Večeras i tokom noći lokalni pljuskovi, sutra malo svežije

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se večeras i tokom noći očekuju lokalni plјuskovi i grmlјavina koji će na severu Srbije biti intenzivniji, a moguće su ponegde i nepogode sa gradom i jakim vetrom.

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i malo svežije ali sparno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 17 do 20, a najviša dnevna od 25 stepeni na severu, do 31 koliko će biti na istoku zemlje. U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno i malo svežije ali sparno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab do