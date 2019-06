Svinjsko meso i mlečni proizvodi iz Srbije uskoro u Kini

Dnevnik pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD: Ugovore koji će omogućiti izvoz svinjskog mesa i mlečnih proizvoda na kinesko tržište, kao i Memorandum o saradnji na uvozu i izvozu prehrambenih proizvoda i bezbednosti hrane, potpisali su danas u Beogradu ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i zamenik ministra Generalne uprave carina NR Kine Žang Jiven.

Ministar Nedimović je kazao da je sada preostalo potpisivanje Sporazuma o fitosanitarnoj zaštiti i očekuje da će prve kineske inspekcije doći u Srbiju već narednog meseca, a da će se naši proizvodi na tržištu Kine naći do kraja godine. On je naglasio da očekuje da će to biti do Sajma poljoprivrede u Šangaju koji se održava u novembru. "Potpisivanje ovih dokumenata je strateška stvar za Srbiju u oblasti poljoprivrede zbog otvaranja kineskog