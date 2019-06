Beron: Koliko koraka? Ne znam, nisam brojao VIDEO

B92 pre 1 sat | B92

Košarkaš Crvene zvezde Bili Beron je prokomentarisao koš koji je postigao u finišu četvrte utakmice finala Superlige.

Amerikanac je napravio korake i pogodio u poslednjoj sekundi duela sa Partizanom. Arbitri nisu sankcionisali očiglednu povredu pravila, priznali su poene i dodelili titulu šampiona Srbije Crvenoj zvezdi. "Koliko sam koraka napravio? Ne znam, nisam brojao", rekao je Beron. On je istakao da je razmišljao o šutu za tri poena, ali je doneo odluku da ode do obruča. "Prostor se otvorio, položio sam i to je to", naveo je Beron.