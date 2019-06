Test iz matematike provaljen, polaganje se odlaže za četvrtak

Jugmedia pre 3 sata | juGmedia

Ministarstvo prosvete Srbije saopštilo je jutros da je polaganje testa iz matematike u okviru završnog ispita za učenike osmih razreda, predviđeno za danas u 9 sati odloženo za četvrtak 20. jun.

Test iz matematike na maloj maturi je „provaljen“ i to da se to dogodilo u nekoj školi, potvrdio je Ministar prosvete Mladen Šarčević za „Novosti“. Kaže da su Zavod za unapređivanja kvaliteta obrazovanja i Ministarstvo prosvete dobro uradili svoj posao, ali je „zatajilo“ negde na terenu, zbog čega je test iz matematike pomeren za četvrtak. “Neko je otvorio rezervnu kesu sa testovima i prodao test iz matematike. Ne znamo gde se to dogodilo, ali