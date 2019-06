Vučić: Vesić da odgovara ako je protivzakonito došao do mejlova televizije N1

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da zamenik gradonačelnik Beograda Goran Vesić treba da odgovara ako je protivzakonito došao do internih mejlova televizije N1, ali da, ako je to Vesiću dao "neko od kolega", to onda nije protivzakonito. "Ako je protivzakonito, za to (Vesić) mora da odogovara. A onda vi objasnite narodu što na takav način vodite politiku", rekao je Vučić novinarima u Beogradu i dodao da je u tom slučaju