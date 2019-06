Šarčević o aferi sa testovima: U ovom trenutku ne vidim razlog za ostavku

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da "u ovom trenutku" ne vidi razlog zbog kojeg bi podneo ostavku posle današnje afere s objavljivanjem testova za polaganje male mature na društvenim mrežama.

Šarčević je za list "Danas" izjavio da ne zna zašto bi dao ostavku kada je Srbija kako je naveo, u izveštaju Evropske komisije ocenjena "najboljim ocenama za oblasti obrazovanja i nauke". "Ako im to nešto ne znači onda 'ajde se igramo škole... to je glupost, to je jedan politički gaf i normalno je da će da traže ostavku... šta mislite da sam ja od juče pa ne znam da će da traže!? Ja ću da ostavku da dam onom ko me je zvao, neću njima sigurno!",