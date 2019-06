U Srbiji sutra promenljivo oblačno, sparno i nestabilno vreme

Novi magazin pre 4 sata | Beta

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, sparno i nestabilno vreme mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Biće uslova za lokalnu pojavu grada i obilnije padavine. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, u zoni padavina povremeno jak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 26 do 29. U Beogradu sutra promenljivo oblačno, sparno i nestabilno, uz vetar, povremeno s kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za lokalnu pojavu grada i obilnijih padavina. Jugoistočni vetar biće slab do umeren, a u zoni padavina povremeno jak. Jutarnja