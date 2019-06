Ministar: Tri žene učestvovale u lancu curenja testa

RTV pre 1 sat | RTV, Večernje novosti, FoNet,

BEOGRAD - Policija je utvrdila da su tri žene učestvovale u lancu odgovornosti za otkrivanje testova iz matematike, izjavio je večeras ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević.

Šarčević je za RTS rekao da su te tri osobe iz škole u Zemunu. On je objasnio da je test uzet, dat drugoj osobi preko Vajbera, snimljen i dalje prosleđen osobi koja se bavi medijima. Istakao je da su ljudi provereni i da je policija uradila svoj deo posla. Na pitanje da li on kao resorni ministar ima moralnu odgovornost zbog propusta do kojih je došlo, Šarčević je rekao da je njegova moralna odgovornost to što se odjednom uhvatio da radi toliko