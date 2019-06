Upozorenje RHMZ: Pljuskovi, praćeni grmljavinom i gradom

Večernje novosti pre 51 minuta | Tanjug

Republički hidrometerološki zavod izdao je upozorenje, za danas i u utorak, na jake pljuskove, grmljavinu i lokalnu pojavu grada, u severnim i zapadnim delovima zemlje, kao i na teritoriji grada Beograda

U Srbiji će u utorak biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, intenzivnijim u centralnim, zapadnim i južnim krajevima, gde se očekuju i vremenske nepogode, 20 do 30 litara kiše u kratkom vremenskom periodu, lokalno i više, grad i olujni vetar. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20 C, najviša od 26 do 30 C, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod. U Beogradu će u utorak