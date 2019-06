Detalji krađe testova za maturu: Otac maturanta slikao test, pa ga delio na društvenim mrežama

B92 pre 2 sata | B92

Pripadnici MUP-a u Beogradu uhapsili su I. S. (1977) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja.

On se sumnjiči da je iskoristio nepažnju svojih kolega u štampariji u kojoj su štampani testovi za završni ispit učenika osmog razreda i tom prilikom je ukrao test iz matematike. Nakon toga on je, sumnja se, otišao u toalet, gde je test uslikao telefonom, a potom je taj primerak bacio u ve-ce šolju i uništio ga. Osumnjičeni je to uradio kako bi test odneo sinu, koji je maturant jedne osnovne škole u Beogradu, kako bi mu pomogao da lakše položi