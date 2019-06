Crnogorac uhapšen u megazapleni kokaina u Americi! Budvanin Ivan Đurašević priznao: Platili su mi 50.000 dolara da utovarim kokain! (video)

Kurir pre 1 sat

Budvanin Ivan Đurašević uhapšen je u jednoj od najvećih zapljena kokaina u istoriji SAD, u kojoj su u luci Filadelfije američke vlasti na teretnom brodu "MSC Gajan" otkrile 16,5 tona ove droge.

Đurašević je crnogorski državljanin s prebivalištem u Budvi, piše crnogorski portal Vijesti. Ivan Đurašević je priznao da je primio 50.000 dolara u kešu za svoju ulogu u utovaru kokaina, a prznao je i još jedan član posade, Fonofave Tijasage. Protiv obojice su podignute federalne optužnice, navodi NBC. More than 16 tons of cocaine worth up to $1B seized in massive bust in Philadelphia https://t.co/vgPs2Tyu1G — Marie Le Blé (@mleble) June 19,