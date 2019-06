On je novi kandidat za prvog čoveka američke vojske: Esper je lobista i veteran iz Iraka, Tramp ga obožava!

Kurir pre 49 minuta

Novi kandidat američkog predsednika Donalda Trampa za ministra odbrane, Mark Esper, vojni je veteran, koji je služio u prvom ratu u Iraku, a ima iskustvo i kao savetnik za nacionalnu bezbednost na Kapitol hilu i kao lobista u odbrambenoj industriji.

Tramp je u utorak najavio da će državni sekretar zadužen za vojsku Mark Esper biti imenovan za novog vršioca dužnosti ministra odbrane. "Znam Marka, i ne sumnjam da će uraditi fantastičan posao", naveo je predsednik na svom nalogu na Tviteru. ....I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job! —