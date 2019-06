Šarčević: Osećam moralnu odgovornst, ali zašto bih podneo ostavku

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je danas da oseća moralnu odgovornost što je test iz matematike dospeo u javnost, ali je upitao zašto bi podneo ostavku kad je otkriveno gde je problem.

On je prilikom obilaska Osnovne škole "Vuk Karadžić" izjavio da ima podršku "šefova", predsednika i premijera. Na pitanje zašto pominje predsednika, on je kazao da ga je Aleksandar Vučić pozvao u vladu kada je bio premijer. "Valjda imam neko moralno pravo da imam poverenje onog ko me je pozvao", rekao je Šarčević nakon komentara novinara da Vučić više nije premijer. Šarčević je rekao da nije na njemu da ocenjuje svoje rezultate i da je njegova