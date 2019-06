Vučić: Đurića u Berlin na sastanak sa Prištinom sam ja poslao, ali Pariza ipak neće biti

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić išao je u Berlin na sastanak sa delegacijom Prištine kako bi se pripremio sastanak u Parizu, ali tog sastanka ipak neće biti, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je novinarima u Minsku rekao da je on Đurića poslao na taj sastanak i da to nije nikakva tajna. „Nema nikave tajne, to je priprema sastanka pred Pariz. Marka Đurića sam poslao ja da učestvuje u pripremi tog sastanka i rekao sam da Srbija bude konstruktivna da želimo nastavak dijaloga i da se ukinu takse, ali Albancima ne pada na pamet i nema rezultata“, rekao je Vučić. On je kazao i da su Nemci i Francuzi dobro razumeli ko ne želi dijaliog