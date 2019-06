Odlaganje Pariza nije poraz Nemačke i Francuske

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

MINSK: „Odlaganje sastanka u Parizu nije poraz Nemačke i Francuske, već teška situacija za sve, jer Albanci znaju da Srbija sada živi svoje najbolje vreme i želi još više da napreduje, za šta je potrebna politička stabilnost i oni to žele da iskoriste, izjavio je danas predsednik Aleksandar Vučić.

“Naš odgovor je - da, nama se žuri, jer ubrzano napredujemo, ali to ne znači da možete da ponižavate Srbiju i da nipodaštavate njene nacionalne interese”, poručio je predsednik iz Minska. Vučić je rekao i da nije srećan što je Pariz odložen, za razliku od Ramuša Hradinaja, koji je, primećuje, očigledno želeo da na svaki način stavi do znanja Amerikancima da je on taj koji želi da SAD odlučuje o svemu, a ne Francuzi i Nemci. “Srbija ima pravo na