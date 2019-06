Policija dobila opremu za "skidanje sadržaja" sa svakog računara i telefona

Radio 021 pre 28 minuta | Beta

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je MUP dobio opremu koja omogućava da sa svakog računara ili telefona skine određeni sadržaj.

Kako je objasnio analiza tog sadržaja to može značajno da pomogne u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ministar je to rekao tokom primopredaje opreme koju je Nacionalnom centru za kriminalističku forenziku poklonila Norveška. Vrednost opreme za analizu sadržaja mobilnih telefona i računara je 900.000 evra. Stefanović je naveo da je Norveška do sada pomogla njegovom ministarstvu poklonima ukupne vrednosti 12,4 miliona evra.