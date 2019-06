Tramp: I dalje razmatram vojnu akciju protiv Irana

Vesti online pre 2 sata | Vestionline

Donald Tramp je izjavio da i dalje razmatra vojnu akciju protiv Irana pošto je prethodno opozvao odluku o napadu zbog obaranja američke bespilotne letelice.

On je rekao da je takva akcija još „uvek na stolu“ dok to pitanje „ne bude rešeno“. Predsednik SAD je juče kazao da je u četvrtak zaustavio planirani napad na Iran pošto je saznao da bi 150 ljudi poginulo. – Ne želim da ubijem 150 Iranaca. Ne želim da ubijem 150 bilo kojih ljudi ako nije apsolutno neophodno – rekao je Tramp danas novinarima. On je dodao da SAD „veoma mnogo cene“ odluku Revolucionarne garde Irana da ne obori američki špijunski