Vučić: Nije se odustalo od kontramera Prištini

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se "nije odustalo" od uvođenja kontramera Prištini zbog takse od 100 odsto na uvoz robe iz Srbije, ali je i dodao da je to "veoma teško" uraditi a da posledice ne osete i Srbi na Kosovu i Metohiji.

On je posle obilaska radova na uređenju parka u naselju Beograd na vodi rekao da će kontramere biti uvedene ako ne dođe do pomaka u razgovorima sa Prištinom.

"To nije pitanje dnevnih pretnji ili nekog oročavanja. Nekad to kažete u nadi da nećete morati to da učinite. Razgovaraćemo sa svim međunarodnim partnerima ali ako budemo primorani, ako ne bude pomaka, moraćemo to da uradimo", kazao je Vučić i najavio da će posle 28. juna o eventualnim kontramerama razgovarati i sa Srbima sa Kosova.

Komentarišući ocene pojedinih američkih zvaničnika da je Priština imala pravo na uvođenje takse jer je Srbija radila na povlačenju priznanja kosovske nezavisnosti, Vučić je rekao da Srbija nikada nije potpisala sporazum ili ugovor, niti je prihvaćeno usmeno da neće raditi na povlačenju priznanja.

"To je naš posao, Srbija nije priznala nezavisnost Kosova, a došli smo do toga da 13 zemalja povuče priznanje. Oni vide da se nama žuri zbog ogromnog zamajca i mogućnosti za ekonomski rast i zato ucenjuju i traže da priznamo Kosovo", kazao je predsednik Srbije.

Govoreći o radovima na komunalnoj infrastrukturi u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, Vučić je zamolio građane da "razumeju da se to radi zbog bržeg ekonomskog napretka i da bi imali bolji standard i živeli na boljim mestima".

"Obišao sam jutros ceo Beograd i video da je dobar deo grada raskopan i da se radi. Nemamo drugo vreme kada možemo da izvodimo radove osim perioda od aprila do novembra i zato molim Beograđane i stanovnike drugih gradova da nam oproste što radimo mnogo i da se strpe, jer ćemo na primer, saobraćajnicu oko Trga republike otvoriti već početkom septembra", kazao je Vučić.

(Beta, 06.23.2019)