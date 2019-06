Vučić: Do Nove godine predstavljamo investicioni plan vredan od pet do 10 milijardi evra

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će do Nove godine predstaviti predlog do sada najveći investicioni plan Srbije za četiri ili pet godina, koji će vredeti između pet i deset milijardi evra.

„Pokušaćemo ljudima u najvećem delu Srbije da uvedemo kanalizaciju, prečišćivače vode, sve ono u čemu zaostajemo za zapadnim svetom. Probaćemo da u najkraćem mogućem periodu rešimo metro, ali ne samo metro, jer moraju ljudi širom Srbije da osete boljitak“, kazao je Vučić. On je kazao da se pre svega mora raditi na Koridoru 10, odnosno na pruzi od Šida do Beograda, Beograda do Niša, od Dimitrovgrada do Preševa, i od Beograda do Novog Sada na