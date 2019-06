Đorović posle debakla: Tako je kako je, ja sam čistog obraza

B92 pre 23 minuta | B92

Selektor mlade reprezentacije Srbije Goran Đorović je posle debakla na Evropskom prvenstvu rekao da takav rezulat nije očekivan.

"Orlići" se vraćaju kući bez osvojenog boda, sa gol razlikom 1:10 iz tri utakmice. "Mnoge reprezentacije nisu otišle dalje, timovi sa znatno većim renomeom. Mi smo za seniorsku reprezentaciju već izbacili osam, devet igrača. Nismo očekivali ovakav rezultat. Tako je kako je", rekao je Đorović. On je istakao i da će se "videti da li će on ostati" na funkciji. "Ako dođe do smene, zahvaliću se na šansi. Dao sam srpskom fudbalu dovoljno i ja sam