Erdogan i Imamoglu: Izbori u Istanbulu

Getty Images Imamoglu je osvojio 54 odsto glasova na ponovljenim izborima

Vladajuća partija u Turskoj izgubila je izbore u Istanbulu, nakon ponovnog glasanja za gradonačelnika.

Prema rezultatima na osnovu gotovo svih prebrojanih glasova, kandidat opozicione stranke Ekrem Imamoglu ima prednost od 775.000 glasova, što je 13.000 glasova više nego na prethodnim izborima.

Ekremova pobeda je u martu poništena nakon što je Partija pravde i razvoja prijavila nepravilnosti.

Njegovom pobedom, završava se 25 godina vladavine te partije u Istanbulu.

Bivši premijer Binali Ildirim čestitao je protivniku.

Do pre šest meseci malo ljudi u Turskoj je znalo ko je Ekrem Imamoglu, lokalni službenik u Bejlikduzu, distriktu u Istanbulu u kom mahom živi srednja klasa.

Međutim, 49-godišnji opozicioni političar od tada je postao simbol uspona i pada u zemlji.

Zadao je veliki udarac na izborima za gradonačelnika u Istanbulu naizgled nepobedivom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu i njegovoj islamističkoj Partiji pravde i razvoja.

Imamoglu je član sekularne Republikanske narodne partije i popularnost mu je porasla nakon što je u decembru prošle godine kandidovan za gradonačelnika Istanbula na turskim lokalnim izborima.

Tokom kampanje obećavao je da će se boriti protiv korupcije i da će se izboriti protiv dubokih razlika u turskom društvu.

Getty Images Erdogan nije bio kandidat, ali je bio dosta uključen u kampanju

Imamoglu je pobedio na izborima u Istanbulu krajem marta, ali nakon što je Erdoganova stranka prijavila navodne neregularnosti, izborna komisija odlučila je da se izbori u najvećem gradu u državi ponove.

Partija pravde i razvoja smatrala je Istanbul uvek svojom tvrđavom, ali to više nije tako.

Istanbul, tvrđava

Kandidat opozicije Ekrem Imamoglu, dobio je dovoljno glasova u ponovljenim izborima i obezbedio preuzimanje vlasti u gradu od Partije pravde i razuma, prvi put u poslednjih 25 godina.

Imamoglu je ovog puta imao čak i više glasova nego u ranije održanim izborima.

Getty Images Vlast se promenila nakon 25 godina

Značaj Istanbula

Značaj Istanbula u politici Turske je veliki.

Trećina ekonomskog razvoja Turske zavisi od Istanbula, što je više nego u Portugalu, Grčkoj i Egiptu.

Mikrokosmos je Turske, sa populacijom koja je desetostruko veća nego tokom 1960-ih, zbog velikog broja doseljenika iz ostalih delova zemlje, koji tragaju za boljim životom.

„Ko god pobedi u Istanbulu, pobeđuje u Turskoj", rekao je jednom predsednik Erdogan.

Getty Images Kandidat Erdoganove partije čestitao je protivkandidatu

On bi to dobro trebalo da zna.

Predsednik, koji je na čelu turske vlade od 2002, godine, bivši je gradonačelnik Istanbula.

Sličnosti

Nakon što je preuzeo dužnost lidera lokalnog okruga, Erdoganova iznenađujuća pobeda na izborima za gradonačelnika Istanbula još 1994. godine utirala je put za njegov kasniji trijumf u nacionalnoj politici.

Ekrem Imamoglu koji se pojavio na sličan način, deli još nekoliko osobina s predsednikom.

Erdogan koji je išao u školu za imame, vuče korene iz regiona Crnog mora, odakle je i značajan broj glasača u Istanbulu.

Ekrem Imamoglu čije prezime doslovno znači „sin imama", rođen je u obližnjem gradu u istom regionu, a u Istanbul se preselio na studije ekonomije.

Obojica igraju na još jednom zajedničkom tlu - fudbalskom.

Getty Images Imamoglu je u kampanju uključio i religiju

U mladosti poluprofesionalni fudbaler, Erdoganova strast prema tom sportu opšte je poznata.

U Turskoj koja je opsednuta fudbalom, to je korisna kvalifikacija za prikupljanje glasova.

Stadion i džamija

I Imamoglu je igrao fudbal, ali na amaterskom nivou. Trenirao je u lokalnom klubu Trabzonsporu.

U izbornoj kampanji lidera opozicije bilo je i stadiona, na kojima je gledao duele glavnih istanbulskih timova.

Možda još važnije, u kampanji je bilo i džamija, u znak odmicanja od strogo sekularnog identiteta njegove partije.

Obišao je džamije i izgovorio molitve iz Kurana - što su glasači obično navikli da vide u Erdoganovoj stranci.

Getty Images Istanbul je središte turske eknomije

Predsednik Erdogan predstavio je trku za gradonačelnika kao ključni test za budućnost zemlje i dosta je učestvovao u kampanji, iako nije bio kandidat.

Međutim, na narednim predsedničkim izborima 2023. godine, Erdoganov protivkandidat mogao bi da bude novoizabrani gradonačelnik Istanbula.

Kada je BBC pitao Ekrema Imamoglua da li vidi sebe kao sledećeg predsednika, njegov odgovor je bio: „Bog zna", uz osmeh.

(BBC News, 06.24.2019)